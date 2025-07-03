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تباين آراء طلاب الثانوية بالسويس.. الجغرافيا تُرضي الأدبي والكيمياء تُحبط العلمي

02:43 م الخميس 03 يوليو 2025

لجنة المدرسة العسكرية في السويس

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السويس- حسام الدين أحمد:


سادت حالة من الرضا والارتياح بين طلاب القسم الأدبي في السويس بعد امتحان الجغرافيا والذي جاء في مستوى الطالب المتوسط مع وجود بعض الأسئلة التي تميز الطالب المتفوق.


وقالت الطالبات بمدرسة ابن سينا الثانوية بنات إن الامتحان جاء خاليا من التعقيد وأن أغلبهن انتهينا من حل جميع الأسئلة قبل انتهاء زمن الامتحان بساعة.


وقالت الطالبة نور غريب إن الجغرافيا عوضت صعوبة وطول امتحان التاريخ، مؤكدة أن مادة اليوم الخميس كان نموذجيا وجاءت الأسئلة سهلة وواضحة وراعت الفروق الفردية بين الطلاب، دون وجود أجزاء معقدة.


بينما شكا طلاب القسم العلمي من امتحان الكيمياء، وبدى الإحباط والتوتر على بعض الطلاب عقب الامتحان، واشتكوا من ضيق الوقت المخصص للإجابة.


وقال الطالب محمود عمر بالمدرسة العسكرية بالسويس، إن امتحان الكيمياء جاء بمستوى الطالب فوق المتوسط، واحتوى على عدة نقاط وأسئلة وصفها بالمعقدة وتحتاج إلى وقت أطول.


واشتكي أحمد صابر، من طول الأسئلة وقال: إنه لضيق الوقت ترك 5 أسئلة بدون إجابة، ولم يخل الامتحان من الأسئلة الصعبة، خاصة المتعلقة بالتطبيقات الحسابية.

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السويس الجغرافيا طلاب الثانوية بالسويس
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