جريمة داخل المقابر.. مقتل سائق توك توك على يد أقاربه بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:



تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، من فك لغز العثور على جثة شاب داخل مقابر قرية المطمر بمركز ساحل سليم، حيث تبين أن وراء الجريمة أقارب المجني عليه بدافع السرقة.



كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية المطمر بالعثور على جثة شاب داخل المقابر.



وانتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى "محمود. ص. ع"، يبلغ من العمر 17 عامًا، ويقيم بقرية جزيرة المطمر، ويعمل سائق توك توك. وكشفت المعاينة الأولية وجود طعنات متفرقة بالجسد، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية.



وأوضحت التحريات، أن المجني عليه كان يعمل في توصيل الركاب يوم الواقعة، قبل أن ينقطع الاتصال به، ما دفع أسرته إلى تحرير محضر بتغيبه.



وبتكثيف جهود البحث، توصلت فرق المباحث إلى أن عم المجني عليه ونجل عمه هما من ارتكبا الجريمة، بهدف سرقة التوك توك وبيعه، وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأُحيل المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.