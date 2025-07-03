بالأسماء.. 19 مصابًا في تصادم ميكروباصين على صحراوي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:



أصيب 19 شخصًا، اليوم الخميس، بينهم 8 سودانيين، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوي، عند الكيلو 107، بنطاق وادي النطرون، في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من:" حسن النحاس حسن عبد الفتاح، 28 عاما، مقيم المعادي، محمد عيد حنفي عباس، 27 عاما، مقيم المعادي، مازن أحمد عبد المنعم قاسم، 23 عاما، مقيم الإسكندرية، هاشم محمد عاشور، 25 عاما، مقيم مصر القديمة، إسلام رمضان قرني، 20 عاما، مقيم بنى سويف، إبراهيم عبدالرحيم إبراهيم، 29 عاما، مقيم الهرم.



كما أصيب في الحادث كل من: هاشم محمد الأمين، 35، مقيم السودان، إسراء الفاتح عيد، 35 عاما، مقيمة السودان، عنايات موسى الخضر، 60 عاما، مقيمة السودان، محمد هاشم محمد الأمين، 5 سنوات، مقيم السودان، منتصر بالله هاشم محمد الأمين، 3 سنوات، مقيم السودان، عبدالرحمن هاشم محمد الأمين، شهرين مقيم السودان، رتاج هاشم محمد الأمين، 9 سنوات، مقيمة السودان،

كما أصيب كل من: بحر هاشم محمد الأمين، 10 سنوات، مقيم السودان، سجدة أحمد السيد عبد العزيز، 9 سنوات، مقيمة الشيخ زايد، ساندى أحمد السيد عبد العزيز، 8 سنوات، مقيمة الشيخ زايد، آية حامد محمد، 35 عاما، مقيمة الشيخ زايد، أحمد السيد عبدالعزيز، 37 عاما، مقيم الشيخ زايد، محمد أحمد السيد عبدالعزيز، سنتان ونصف، مقيم الشيخ زايد، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم".

نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.