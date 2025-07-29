إعلان

محافظ جنوب سيناء يعتمد تخصيص أكشاك لذوي الاحتياجات في عدد من المدن

07:48 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء - رضا السيد:

صدّق الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على تخصيص عدد من الأكشاك لذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من مدن المحافظة، بما يوفر لهم مصدر دخل كريم، ويعزز من اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وذلك استجابة مباشرة لعدد من مطالب المواطنين.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن تفعيل استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، في إطار منهجية المحافظة لتعزيز التواصل مع المواطنين، والاستفادة من منظومة الشكاوى الموحدة، وإدارة الاتصال القانوني والإعلامي، التي تسهم في رصد احتياجات ومطالب المواطنين بشكل فعّال.

وشدد "مبارك" على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع تمكين ذوي الهمم على رأس أولوياتها، مؤكدًا أهمية دعم المواطنين، وتوفير الفرص التي تضمن لهم حياة كريمة، ومستقبلًا أفضل، وتلبي احتياجاتهم الأساسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ذوي الاحتياجات الخاصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

3 أيام بلا كهرباء ومياه| مواطنو الجيزة للحكومة: "أين خطط الطوارئ؟ وقولولنا الحل امتى"
شعبة الذهب توجه نصائح للمستهلكين بشأن توقيت بيع وشراء الذهب في الوقت الحالي
لغز النيران الغامضة.. "برخيل سوهاج" تحترق وتُحيّر المسؤولين والأهالي (القصة الكاملة)