محافظ جنوب سيناء يعتمد تخصيص أكشاك لذوي الاحتياجات في عدد من المدن

جنوب سيناء - رضا السيد:

صدّق الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على تخصيص عدد من الأكشاك لذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من مدن المحافظة، بما يوفر لهم مصدر دخل كريم، ويعزز من اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وذلك استجابة مباشرة لعدد من مطالب المواطنين.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن تفعيل استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، في إطار منهجية المحافظة لتعزيز التواصل مع المواطنين، والاستفادة من منظومة الشكاوى الموحدة، وإدارة الاتصال القانوني والإعلامي، التي تسهم في رصد احتياجات ومطالب المواطنين بشكل فعّال.

وشدد "مبارك" على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع تمكين ذوي الهمم على رأس أولوياتها، مؤكدًا أهمية دعم المواطنين، وتوفير الفرص التي تضمن لهم حياة كريمة، ومستقبلًا أفضل، وتلبي احتياجاتهم الأساسية.