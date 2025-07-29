بداية من أغسطس.. إسماعيل القن على رأس جامعة كفر الشيخ بقرار وزاري

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتكليف الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القن، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بالقيام بأعمال رئيس الجامعة، خلفًا للدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة الحالي، الذي انتهت مدة خدمته القانونية.

ووفقًا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيتولى الدكتور القن مهام عمله اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، وذلك لحين صدور قرار بتعيين رئيس جديد لجامعة كفر الشيخ.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية، السيرة الذاتية للدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القن، القائم بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ:

وُلد الدكتور القن بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وتخرج في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة في مايو 1993، وتم تعيينه معيدًا بالكلية ذاتها في نوفمبر 1994.

حصل على درجة مدرس مساعد في أكتوبر 1997، ثم درجة مدرس في أبريل 2002، ودرجة أستاذ مساعد في مايو 2007، إلى أن حصل على درجة الأستاذية في تخصص التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي في أكتوبر 2012.

نال عدة جوائز علمية، من بينها جائزة النشر العلمي من جامعة كفر الشيخ في أبريل 2010، وتولى منصب وكيل كلية الطب البيطري لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 أعوام، في الفترة من ديسمبر 2012 وحتى عام 2015.

وفي مارس 2017 تولى منصب عميد الكلية، وتم تجديد الثقة فيه لولاية ثانية في يونيو 2020.

وفي فبراير 2023، صدر قرار جمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ليصدر مؤخرًا قرار وزير التعليم العالي بتكليفه بأعمال رئيس الجامعة لحين تعيين رئيس جديد.