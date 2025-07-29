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تأييد حكم الإعدام لـ"فران" المنوفية المتهم بهتك عرض الطفلة سجدة

07:30 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

الطفلة سجدة

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المنوفية - أحمد الباهي:


أيدت محكمة جنايات شبين الكوم، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم الثلاثاء، حكمها السابق بإعدام المتهم بالاعتداء الجنسي على الطفلة "سجدة" ابنة قرية كفر داوود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية.


تعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي، بعدما أرسلت أسرة طفلتها "سجدة" لشراء "قُرص" من مخبز قريب من منزلهم، وأثناء توقفها للشراء استدرجها "فرّان" في العشرينات من عمره، وأدخلها للمخبز وأغلقه لمدة 8 دقائق، اعتدى على الطفلة بالضرب وهتك عرضها، وعقب إفراغه منها، خرجت الطفلة منهارة تشكو لأسرتها تعرضها للضرب - لم تكن تعلم ما حدث - وعقب اكتشاف الأسرة القصة، أسرعوا بحثًا عن الشاب الذي حاول الفرار بالصعود للمنزل الذي يتواجد به المخبز، محاولاً القفز من السطح، لكن الأهالي تمكنوا من ضبطه، واعترف حينها بارتكاب الواقعة أمام جهات التحقيق.


وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بتعرض طفلة تُدعى "سجدة" 4 أعوام لاعتداء من المدعو "ح.خ.ص" 20 عامًا، بعدما استدرجها داخل مخبز كان يعمل به، ونقلت الطفلة إلى مستشفى السادات العام جراء تعرضها لمضاعفات صحية خطيرة.


وتمكنت وحدة مباحث السادات من ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الطفلة سجدة المنوفية محكمة جنايات شبين الكوم
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