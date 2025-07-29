إعلان

السيطرة على حريق داخل مركز للطب النفسي في الأقصر

05:18 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

قوات الحماية المدنية أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر - محمد محروس:

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق محدود اندلع داخل مركز للطب النفسي بمدينة البياضية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية بين النزلاء أو العاملين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق في بدروم المركز الكائن بالطابق السفلي.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى باقي أرجاء المبنى أو الأماكن المجاورة.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما لم تُسجل أية إصابات بين النزلاء أو العاملين بالمركز.

ورجحت المعاينة الأولية أن ماسًا كهربائيًا هو سبب اندلاع الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف الأسباب النهائية وراء الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية بالأقصر محافظة الأقصر حريق داخل مركز للطب النفسي مركز للطب النفسي بمدينة البياضية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الكهرباء تكشف أسباب انقطاع التيار في الجيزة.. وتؤكد عودة الخدمة مع حلول دائمة
شعبة الذهب توجه نصائح للمستهلكين بشأن توقيت بيع وشراء الذهب في الوقت الحالي
لغز النيران الغامضة.. "برخيل سوهاج" تحترق وتُحيّر المسؤولين والأهالي (القصة الكاملة)
الحرارة الشديدة مستمرة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا
جميعة رجال الأعمال تحذر الحكومة من "رسوم الساحل" الجديدة: مقلقة ونطالب بإلغائها
"أبو شيخة وزبارقة ومشهور".. من هم الثلاثي وراء الدعوة للتظاهر ضد مصر في تل أبيب؟