السيطرة على حريق داخل مركز للطب النفسي في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق محدود اندلع داخل مركز للطب النفسي بمدينة البياضية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية بين النزلاء أو العاملين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق في بدروم المركز الكائن بالطابق السفلي.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى باقي أرجاء المبنى أو الأماكن المجاورة.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما لم تُسجل أية إصابات بين النزلاء أو العاملين بالمركز.

ورجحت المعاينة الأولية أن ماسًا كهربائيًا هو سبب اندلاع الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف الأسباب النهائية وراء الحادث.