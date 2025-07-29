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جثة ممزقة بالطعنات داخل زراعات بقنا.. الأمن يكشف اللغز

04:55 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

جثة - أرشفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، هوية جثة شاب عٌثر عليه قتيلًا داخل مسقى وسط الزراعات، في قرية أبوعموري، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

وتبين بعد الفحص والتحريات أن الجثة لشاب يُدعى أحمد.ع، في العشرينيات من عمره، من منطقة الساحل، مركز نجع حمادي، وأن الواقعة وراءها شبهة جنائية لوجود طعنات آلة حادة عديدة في الرقبة والجسد، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام والتعرف عليه من قبل أسرته.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على شاب بها شبهة جنائية ومجهول الهوية داخل الزراعات في قرية أبوعموري بدائرة المركز.

تشكل فريق بحث لكشف تفاصيل الواقعة وضبط المتهمين، فيما تم كشف هوية الجثة بعد التعرف عليه من قبل أسرته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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جريمة قتل حادث طعن مديرية أمن قنا قنا
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