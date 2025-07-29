بالصور- انفجار خط مياه رئيسي يغرق شوارع المنصورة ويقطع الكهرباء

الدقهلية – رامي محمود:

شهدت مدينة المنصورة، صباح اليوم الثلاثاء، انفجارًا مفاجئًا في خط المياه الرئيسي المار بمدخل شارع الأتوبيس الجديد على ترعة المنصورية، ما أدى إلى غرق الشوارع والمنازل والمحلات، وانقطاع المياه والكهرباء عن المنطقة بالكامل، وذلك بعد ساعات قليلة من جولة مفاجئة أجراها محافظ الدقهلية داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، استمع خلالها لشكاوى المواطنين بشأن تكرار الانقطاعات وسوء الاستجابة.

وكان المحافظ قد أجرى اتصالًا بعدد من أصحاب الشكاوى للتحقق من صحة البلاغات، وتبين بالفعل وجود قصور واضح في التعامل معها.

وعقب الانفجار، انتقلت فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى موقع الحادث، وبدأت في اتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على الموقف وسحب المياه من الشوارع.

وذكر بيان رسمي صادر عن محافظة الدقهلية أن المحافظ اللواء طارق مرزوق كلّف نائبه الدكتور أحمد العدل بالتوجه إلى الموقع، ووجّه بسرعة تحرك كل من المهندس خالد نصر رئيس شركة المياه، ومحمد أمين رئيس حي غرب، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق، مع الدفع بسيارات كسح المياه وفتح مطابق الصرف لسحب المياه من الشوارع.

كما وجّه المحافظ وكيل وزارة الكهرباء المهندس حامد عبد الخالق بسرعة فصل التيار الكهربائي مؤقتًا في شارع الأتوبيس الجديد، حرصًا على سلامة المواطنين، إضافة إلى تكليف العميد دكتور حاتم طه بدفع عناصر من المرور لتأمين الحركة المرورية بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكد المحافظ أن فرق العمل باشرت مهامها فورًا، وتم غلق المحابس الرئيسية عن مناطق شرق وغرب المنصورة حتى الانتهاء من الإصلاحات، مشددًا على استمرار جهود الشفط والإصلاح حتى عودة الأوضاع لطبيعتها.

ودعت المحافظة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن متابعة الوضع تتم لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية، مع تخصيص أرقام تواصل لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، وهي: 0502316644 – 0502314880 – 0502327792 أو عبر الخط الساخن 114 من أي هاتف أرضي.