سلسلة حوادث سقوط بالدقهلية.. إصابة 3 أشخاص في أماكن متفرقة

كتب : رامي محمود

08:20 م 25/04/2026

حوادث سقوط متفرقة بالدقهلية

أُصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر سقوطهم من أماكن مرتفعة بنطاق مدينة جمصة ومركزي المنزلة وبلقاس بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

الحادث الأول – المنزلة

تلقى مأمور قسم شرطة المنزلة بلاغًا من الأهالي بسقوط سيدة من الطابق الثالث بشارع الفداء.
وبالانتقال والفحص، تبين سقوط سيدة تُدعى «هانم السيد شلبي»، 70 عامًا، من الطابق الثالث نتيجة اختلال توازنها، ما أسفر عن إصابتها بنزيف في المخ والبطن، وتم نقلها إلى مستشفى المنزلة العام لتلقي العلاج.

الحادث الثاني – جمصة

ورد بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة من المستشفى المركزي بوصول «محمود عادل عبدالقادر»، 26 عامًا، مصابًا بكسر مضاعف بالساعد الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج.
وبسؤاله، أكد أنه سقط من على سقالة بارتفاع 5 أمتار أثناء عمله داخل إحدى المنشآت بالمنطقة الصناعية.

الحادث الثالث – بلقاس

وقع الحادث الثالث بقرية أبودشيشة التابعة لمركز بلقاس، حيث سقط عامل من ارتفاع 3 أمتار أثناء عمله على سقالة.

وأسفر الحادث عن إصابة «حمادة محمد الدسوقي»، 37 عامًا، بكدمات في الرأس وسحجات متفرقة بالجسم، مع اشتباه ما بعد الارتجاج.

الإجراءات

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة بالوقائع، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية.

كلية القرآن الكريم ترد على صاحب واقعة الزي الأزهري في مدرجات الزمالك

مصدر يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح أمام كريستال بالاس بالدوري
بين إعجاب الجمهور وهجوم النقاد فيلم "Michael" في مرمى الانتقادات.. القصة
جنون أسعار البطيخ.. لماذا ارتفعت هذا العام؟.. تاجر في أسيوط يكشف الأسباب
