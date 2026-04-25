تشهد أسواق محافظة أسيوط، اليوم السبت، تزايدًا ملحوظًا في طرح البطيخ الصيفي تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يُعد البطيخ من أكثر الفاكهة رواجًا وإقبالًا لدى أهالي الصعيد، خاصة خلال فترات الطقس الحار.

جولة "مصراوي" لرصد الأسعار

وفي هذا السياق، أجرى موقع "مصراوي" جولة ميدانية داخل عدد من شوادر وأسواق أسيوط، لرصد أسعار البطيخ مع انطلاق موسم الصيف، والتعرف على حركة البيع والشراء، في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء البطيخ لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

تاجر: اختيار البطيخة مسؤولية البائع

وقال الحج عنتر بكر، أحد تجار بيع البطيخ بشادر أسيوط، في حواره مع موقع «مصراوي»، إن موسم البطيخ يتزامن سنويًا مع فصل الصيف، مشيرًا إلى أن تحديد جودة البطيخة يعتمد بالأساس على خبرة البائع وليس على تقدير المواطن.

وأوضح الحج عنتر أن المشتري لا يمتلك القدرة الكافية على اختيار البطيخة المناسبة، بينما يعتمد على البائع القطاعي الذي يمتلك خبرة طويلة في هذا المجال، حيث يقوم بفحص كميات كبيرة من البطيخ يدويًا، ويستطيع التفرقة بين الجيد وغير الجيد منها، ثم يرشح الأنسب للمواطن للاستهلاك.

سر "الطبطبة" على البطيخ

وأضاف "بكر" أن الكثير من المواطنين يتعجبون من قيام البائع بالطبطبة على البطيخة قبل بيعها، موضحًا أن هذه الطريقة ليست عشوائية، بل نابعة من خبرة وإحساس متراكم لدى البائع، يجعله قادرًا على تحديد ما إذا كانت البطيخة مناسبة من الداخل، مؤكدًا أن البائع يختار البطيخة التي ترضي ذوق الزبون الذي سيستهلكها ويدفع ثمنها ليأخذها إلى منزله.

شادر أسيوط.. منبع تجارة البطيخ

وحول آلية عمل شادر البطيخ ومصادر التوريد، أوضح الحج عنتر أن شادر أسيوط يُعد من أكبر شوادر بيع البطيخ بالمحافظة، حيث تُقام به مزادات للبيع، ويقصده تجار من مختلف مراكز أسيوط والمحافظات المجاورة للحصول على احتياجاتهم، ثم يعودون لتوزيعها داخل مناطقهم، لافتًا إلى أن الشادر يُعد المنبع الرئيسي لتجارة البطيخ بالمراكز المحيطة.

مصادر التوريد وتسلسل الموسم

وأشار "بكر" إلى أن البطيخ يتم توريده من محافظات الصعيد، وعلى رأسها أسوان والأقصر والوادي الجديد والواحات، إلى جانب بعض محافظات الوجه البحري، موضحًا أن الموسم يبدأ بالبطيخ القبلي، حيث تبدأ الزراعة والحصاد في أسوان أولًا، ثم تنتقل إلى المنيا فالواحات البحرية، وبعد انتهاء هذه المراحل يبدأ موسم محافظات الوجه البحري.

نصيحة للمواطنين عند الشراء

ووجه الحج عنتر نصائح للمواطنين عند شراء البطيخ، مؤكدًا أن أفضل خيار هو الاعتماد على البائع وشراء البطيخة التي يرشحها، موضحًا أن البائع يضمن جودتها، وفي حال كانت غير صالحة يمكن إعادتها، مشددًا على أن المواطن لا يمكنه تحديد جودة البطيخة بنفسه، بينما يعتمد البائع على خبرته وإحساسه عند فحصها بالطبطبة، وهو ما يمنح المشتري الثقة في الاختيار النهائي.

أسباب ارتفاع أسعار البطيخ

وتحدث موسى محمود، أحد بائعي البطيخ، لـ«مصراوي» عن أسباب اختلاف أسعار البطيخ خلال الموسم الحالي مقارنة بالأعوام الماضية، موضحًا أن الأسعار شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة عدة عوامل مؤثرة.

أسعار البطيخة والكيلو

وقال "موسى" إن سعر البطيخة الواحدة قد يتجاوز 100 جنيه، نظرًا لأن سعر الكيلو يتراوح ما بين 20 و25 جنيهًا وفقًا لوزن وحجم البطيخة، لافتًا إلى أن أقل وزن للبطيخة الواحدة لا يقل عن 5 كيلو جرامات، ما يرفع سعرها إلى أكثر من 125 جنيهًا في بعض الحالات.

تراجع المساحات المزروعة

وأوضح "موسى" أن ارتفاع الأسعار يرجع في المقام الأول إلى زيادة تكلفة نقلها بسيارات النقل، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة الكيماوية والمبيدات الزراعية، مما دفع العديد من المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة، مشيرًا إلى أن المزارع الذي كان يزرع 10 أفدنة أصبح يزرع 5 فقط، وهو ما أدى إلى تراجع حجم المعروض وزيادة الأسعار، مؤكدًا أن إنتاج 5 أفدنة لا يعادل إنتاج 10 أفدنة من حيث الكمية.

آلية المزاد داخل الشادر

وأضاف "موسى" أن البطيخ يتم توريده إلى الشادر من مزارع محافظات الجيزة وكفر الشيخ والمنصورة والبحيرة وبلطيم، حيث يتم بيعه من خلال مزاد داخل الشادر، بينما يُباع للمواطنين بنظام البيع بالتجزئة. وأوضح أن البطيخ يُطرح في المزاد على شكل أكوام تضم نحو 35 بطيخة، ويتم تحديد السعر وفقًا لحالة السوق وجودة المحصول.

وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة والمبيدات وأجور سيارات النقل كانت من أبرز الأسباب المباشرة وراء ارتفاع أسعار البطيخ خلال الموسم الحالي.

بداية المزاد وأسعار البيع

وأشار عبدالرحيم سيد، أحد التجار، إلى أن المزاد يبدأ بأسعار تتراوح بين 10 و20 جنيهًا للبطيخة، وترتفع تدريجيًا بحسب جودة البضاعة وقدرة التاجر على تسويقها، لافتًا إلى أن أقل وزن للبطيخة الجيدة يبلغ 5 كيلو جرامات، فيما يتم بيعها للمواطن بسعر يتراوح من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

تجار يحذرون من البطيخ «المليّف»

وقدم عماد الزير، أحد التجار، نصائح للمواطنين عند شراء البطيخ، داعيًا إلى الابتعاد عن البطيخ الذي يحتوي على ألياف من الداخل، وطلب شق البطيخة قبل شرائها للتأكد من جودتها، مؤكدًا أن البائع المحترف يستطيع تمييز البطيخة السليمة من خلال الطرق عليها ومعرفة ما إذا كانت ممتلئة من الداخل أو فارغة. وأوضح أن البطيخة الثقيلة في الوزن تكون غالبًا جيدة، على عكس الخفيفة التي غالبًا ما تكون مليئة بالألياف وغير صالحة بالشكل المطلوب.