من سطح عقار إلى منور الموت.. نهاية مأساوية لسائق في الهرم

كتب : صابر المحلاوي

08:27 م 25/04/2026

سائق أربعيني ينهي حياته بالقفز من أعلى عقار

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في وفاة سائق سقط من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة الهرم.

وصرحت النيابة بتشريح جثمان السائق؛ لبيان سبب الوفاة وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

كما كلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات النهائية حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء الشهود وسماع أقوالهم، مع مراجعة ظروف وملابسات الحادث.

وصرحت النيابة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال التشريح وورود التقرير الطبي، في ضوء استمرار فحص الواقعة للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بانتحار شخص عقب سقوطه من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة الهرم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة سائق يبلغ من العمر 40 عامًا، داخل منور العقار، وبها إصابات وكسور متفرقة نتيجة السقوط من علو، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق البحث الجنائي أن المتوفى كان يمر بحالة نفسية سيئة وأزمة اكتئاب خلال الفترة الأخيرة، ما دفعه للصعود إلى سطح العقار وإلقاء نفسه، فيما أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

