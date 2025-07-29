محافظ الدقهلية يصل موقع انكسار خط المياه ويصدر توجيهات عاجلة

الدقهلية-رامي محمود:

وصل طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إلى موقع كسر خط المياه الرئيسي بشارع الاتوبيس الجديد الواصل إلى ترعة المنصورية الذي انكسر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء مما أدى إلى تسرب كميات مياه كبيرة بشارع الاتوبيس الجديد والشوارع الفرعية.

رافق المحافظ إلى موقع الحادث الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس حامد عبدالخالق وكيل وزارة الكهرباء لقطاع جنوب الدقهلية، ومحمد أمين رئيس حي غرب والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق.

ووجه مرزوق، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الدفع بسيارات مياه نقية للمناطق والقرى المتضررة من قفل رافع سندوب وقطع المياه لحين الانتهاء من إصلاح كسر الخط

كما وجه المحافظ، لمدير المرور باستمرار تواجد عناصر المرور بموقع الإصلاح لتنظيم حركة السيارات وتغيير مسار السيارات القادمة من اتجاه سندوب للدخول من شارع مجمع المحاكم والسيارات القادمة من اتجاه قناة السويس والدراسات للدخول من شارع الاتوبيس الجديد لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح .

ووجه مرزوق، مدير عام المواقف بالمحافظة بالتواجد داخل موقف الأتوبيس الجديد وتنظيم حركة السيارات داخل الموقف ومنع التكدس والتنسيق مع المرور لحين الانتهاء أعمال الإصلاح .

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن أعمال إصلاح الخط تستغرق ما يقرب من 6 ساعات، ولحين الانتهاء من أعمال الإصلاح سيتم الدفع بسيارات مياه للمناطق المتضررة .

وطمأن محافظ الدقهلية المواطنين أن فرق العمل تعمل علي قدم وساق من أجل الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة ضخ المياه بالشبكة وعودتها مرة أخري إلي المناطق المتضررة.

وأكد المحافظ، تواصله مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية بالشبكة الوطنية بالمحافظة لتلقي أية شكاوى من انقطاع المياه من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الأرضى او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الأرضي ، وعلى الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهليه رقم 125 .