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محافظ بني سويف يستقبل رئيس البورصة المصرية

11:19 ص الثلاثاء 29 يوليه 2025

محافظ بني سويف يستقبل رئيس البورصة المصرية

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بني سويف-حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في مستهل زيارته للمحافظة، لتنظيم فعاليات بهدف نشر الثقافة المالية والإستثمارية، والتعريف بدور سوق الأوراق المالية في دعم الاقتصاد الوطني.


ومن المقرر أن يجري افتتاح فعاليات النسخة الثالثة عشر من مؤتمر "البورصة للتنمية في بني سويف"، والذي تنظمه البورصة، لدعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة عبر دعم الشركات العاملة في كافة المحافظات، بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

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محافظ بني سويف رئيس البورصة المصرية بني سويف
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