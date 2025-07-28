رئيس جامعة بنها يتفقد منشآت تعليمية ورياضية جديدة بكفر سعد (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة لعدد من المشروعات والمنشآت الجديدة بمنطقة كفر سعد، رافقه خلالها كل من الدكتورة جيهان عبدالهادي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعيد، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، إلى جانب مهندسي الإدارة الهندسية.

شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء مبنى المدرجات الجديد، والذي يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعة تماشيًا مع تزايد أعداد الطلاب، حيث يضم 50 مدرجًا بسعة 200 طالب لكل منها، بإجمالي طاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف طالب، ويخدم المشروع نحو 50 ألف طالب من مختلف الكليات.

كما تفقد "الجيزاوي" أعمال إنشاء حمام السباحة الجديد ومبنى متعدد الخدمات الرياضية بكلية التربية الرياضية، بتكلفة تصل إلى 180 مليون جنيه بنظام حق الانتفاع، وذلك ضمن خطة تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة للطلاب والمجتمع المدني.

وشملت الجولة كذلك متابعة مراحل إنشاء مبنى كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية، والذي يتألف من ثلاثة مبانٍ متجاورة بمسطح 8200 متر مربع لكل طابق، ويتكون من 6 طوابق بالإضافة إلى الأرضي، ويضم 21 مدرجًا، و20 ورشة، و40 معملًا ومرسمًا، وقاعة عرض، ومكتبة، وعيادة طبية، وقاعات عملية، ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس، مع مراعاة تصميمات تراعي احتياجات ذوي الإعاقة. وتُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بأكثر من 800 مليون جنيه، ويخدم ما يزيد على 30 ألف طالب.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني، وضمان جودة التنفيذ والتشطيبات والتجهيزات الفنية، وفقًا للمواصفات المعتمدة وشروط السلامة المهنية، مؤكدًا أهمية تشغيل تلك المنشآت واستثمارها بالشكل الأمثل، باعتبارها جزءًا من استثمارات الجامعة المستقبلية.