وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي تحصل على الاعتماد الدولي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، عن نجاح وحدة السكتة الدماغية بالمجمع الطبي التابع لها في محافظة الإسماعيلية في الحصول على الاعتماد الدولي من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، وذلك في خطوة جديدة تؤكد التزام الهيئة بتطبيق أرقى معايير الجودة العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسار تطوير خدمات الرعاية الحرجة داخل منشآت الهيئة، مشيرًا إلى أن وحدة السكتة الدماغية أصبحت نموذجًا متكاملًا يجمع بين خدمات الطوارئ، والرعاية المركزة، والتأهيل الطبي، ومتابعة ما بعد الشفاء، ضمن منظومة علاجية متكاملة تلبي احتياجات المرضى على مدار الساعة.

وأوضح السبكي أن الوحدة مجهزة وفق أحدث المواصفات العالمية، وتضم 12 سريرًا موزعة بين رعاية مركزة وعناية حرجة مخصصة للحالات العصبية، وتستقبل يوميًا ما بين 25 إلى 40 حالة طارئة، يتم التعامل معها باحترافية وسرعة من خلال فريق طبي مؤهل ومتخصص.

وأشار إلى أن معدلات “إعادة فتح الشرايين” (Recanalization) ارتفعت من 20% عام 2023 إلى 31% في 2025، ما يعكس تطور الأداء الطبي وفعالية بروتوكولات العلاج المتبعة داخل الوحدة.

كما لفت السبكي إلى تشغيل وحدة القسطرة المخية بالمجمع الطبي على مدار 24 ساعة يوميًا، باستخدام أحدث التقنيات العالمية، للتعامل مع حالات النزيف الدماغي، وتمدد الشرايين، وضيق الأوعية المخية، بما يسهم في تقليل المضاعفات وتحسين نسب الشفاء.

وأكد رئيس الهيئة أن الرعاية لا تتوقف عند التدخل السريع في الحالات الطارئة، بل تمتد لتشمل المتابعة الدقيقة وإعادة التأهيل، حيث تعمل 10 عيادات أسبوعية لمتابعة الحالات بعد التعافي، وتقديم خدمات التأهيل العصبي والنفسي، ما يعزز مفهوم “استمرارية الرعاية” داخل منظومة الهيئة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته بالتأكيد على أن اعتماد وحدة السكتة الدماغية من المنظمة العالمية (WSO) يُعد تتويجًا لجهود الفرق الطبية والإدارية، وإنجازًا نوعيًا يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها الهيئة في سبيل بناء منظومة صحية متكاملة، قائمة على الجودة، والابتكار، والكفاءة، مشددًا على أن الهيئة ماضية في مسيرتها نحو التميز الطبي محليًا ودوليًا.