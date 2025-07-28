"حماة الوطن" يحشد لدعم مرشحيه في "الشيوخ" بسوهاج (فيديو وصور)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نظّم حزب "حماة الوطن" في محافظة سوهاج، مساء الأحد، مؤتمرًا جماهيريًا موسعًا دعمًا لمرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، بحضور قيادات حزبية ومواطنين من مختلف قرى ومراكز المحافظة.

جاء المؤتمر للتأكيد على دعم الحزب الكامل لكل من الدكتور هاني حليم، المرشح ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، والمحاسب محمد أبو النصر، المرشح على المقعد الفردي.

وقد شهدت الفعالية حضور الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بالحزب، والدكتور مختار همام مرسي، أمين الحزب في سوهاج، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب السابقين، ورجال دين مسلمين ومسيحيين، وشخصيات عامة ومشايخ وعمد القرى.

وتوافد الآلاف على المؤتمر من مختلف الأعمار، وسط مشاركة بارزة من الشباب والفتيات الذين عبّروا عن حماسهم لتأييد مرشحي الحزب، والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع دعماً لمرشحي "حماة الوطن".

وفي كلمته، دعا الدكتور أحمد العطيفي المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكدًا أن التصويت واجب وطني يسهم في تحديد مستقبل الدولة واختيار من يمثّل الشعب تحت قبة مجلس الشيوخ. وشدد على أهمية المسؤولية السياسية في هذه المرحلة، بما يعكس الوعي الوطني لدى الناخبين.

من جهته، أكد الدكتور مختار همام مرسي أن الحزب يخوض الانتخابات بهدف دعم الدولة وخدمة المواطنين، بعيدًا عن منطق الصراع السياسي.

وأوضح أن مساندة خطوات الإصلاح والتنمية تمثل أولوية لدى "حماة الوطن"، الذي يسعى إلى تقديم كوادر مؤهلة قادرة على التعبير عن تطلعات المجتمع تحت قبة البرلمان.