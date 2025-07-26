المنيا - جمال محمد:

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، جولة ميدانية إلى عزبة الرملة التابعة لمجلس قروي بني خالد بمركز سمالوط، ضمن سلسلة زياراته للقرى لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع والاستماع المباشر لمطالب الأهالي.

وتوقف المحافظ خلال الجولة، أمام قطعة أرض خالية، ووجّه بسرعة دراسة الموقع من خلال الجهات المختصة، تمهيدًا لتخصيص الأرض وإقامة مدرسة تعليمية تخدم أكثر من 4 آلاف نسمة من أبناء العزبة.

واستجاب المحافظ لعدد من الحالات الإنسانية، مؤكدًا أن الدولة لا تنسى أحدًا، وأن القرى النائية في صميم خطط التنمية، بينما عبّر الأهالي عن سعادتهم بالزيارة التي وصفوها بـ"التاريخية"، كونها أول زيارة لمحافظ إلى قريتهم.

رافق المحافظ في جولته عويس غرياني، رئيس مركز سمالوط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.