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رجل يقتل شقيقه بطلق ناري بسبب الميراث بالمنوفية

05:43 ص السبت 26 يوليه 2025

جثة- أرشيفية

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المنوفية – أحمد الباهي:


أقدم رجل على قتل شقيقه بإحدى قرى مركز الباجور في محافظة المنوفية، بسبب خلاف نشب مؤخرًا بينهما على الميراث.

وكشف مصدر مسؤول لموقع مصراوي أن مستشفى الباجور التخصصي بمحافظة المنوفية استقبلت رجلًا يُدعى "محمد. أ"، مقيم بإحدى قرى مركز الباجور، مُصابًا بطلق ناري، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى بعدما فشلت جميع محاولات إنقاذه.

من جانبها، بدأ رجال مباحث الباجور جهودهم لضبط شقيقه المتهم بقتله بداعي الخلافات على الميراث، وتكثف جهودها للقبض على المتهم.

وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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