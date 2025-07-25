تفاصيل واقعة إنقاذ طفلة من الغرق في أحد شواطئ فايد

إنقاذ طفلة من الغرق في أحد شواطئ فايد

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجح أحد المنقذين، اليوم الجمعة، في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات من الغرق بأحد الشواطئ الخاصة بمنطقة فايد.

وكانت الطفلة، سقطت من العوامة أثناء وجودها بصحبة أسرتها، إلا أن سرعة استجابة أحد المنقذين المؤهلين حالت دون وقوع مأساة، حيث بادر بانتشالها من المياه فور ملاحظته للحادث.

وتبين أن حالتها كانت تشير إلى ضعف في النبض والتنفس، إلا أن الإسعافات الأولية الفورية ووضعها في وضع الإفاقة ساعد في استقرارها جزئيًا قبل وصول سيارة الإسعاف.

وجرى نقل الطفلة إلى مستشفى فايد العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وإدخالها إلى غرفة الإفاقة تحت المتابعة الطبية، وأكد الفريق المعالج استقرار حالتها.

من جانبه، أوضح الكابتن هشام زكي، أن كافة المنقذين خضعوا لدورات تدريبية مكثفة على يد مختصين معتمدين في مجالي الإسعاف والإنقاذ البحري، تنفيذًا لتوجيهات المحافظة وحرصًا على سلامة رواد الشواطئ.

وتُجسد هذه الواقعة نجاح أهداف مبادرة “إسماعيلية بلا غرق”، التي أطلقتها المحافظة بهدف تقليل حوادث الغرق من خلال تأهيل المنقذين ورفع الوعي المجتمعي بإجراءات السلامة العامة، بما يعكس الجهود المبذولة لحماية الأرواح خلال موسم الصيف.

يُذكر أن الحادث تزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق، الذي يوافق الخامس والعشرين من يوليو من كل عام، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 2021.