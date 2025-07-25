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إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الغربي

10:45 ص الجمعة 25 يوليو 2025

انقلاب سيارة ربع نقل

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أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب خمسة أشخاص، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من بوابة الكارتة بحوالي 6 كيلو مترات في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود عدد من المصابين، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين بالمعاينة الأولية، انقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الغربي، مما أسفر عن إصابة كل من: "سناء .ح.م" 47 عامًا، و"ص.ر" 21 عامًا، و"أمنية. ص.ر. 23 عامًا، و "محمد.ص. ر" 12 عامًا، و"دنيا.ص.ر" 16 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وحُرر المحضر اللازم؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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