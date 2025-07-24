حريق مفاجئ بكابينة كهرباء في العبور.. والحماية المدنية تمنع كارثة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكّنت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية، من السيطرة على حريق محدود اندلع بكابينة كهرباء في نطاق قسم أول العبور، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتصاعد دخان من كابينة كهرباء في الحي الأول بدائرة القسم.

انتقلت قوة بقيادة المقدم شادي محمد، حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء مدعومتين بسيارة إسعاف.

وبعد جهود سريعة، نجحت القوات في إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل دون حدوث أضرار بشرية.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع جزئيًا في الجزء السفلي من كابينة كهرباء بمقاس 2×4 متر، ورُجّحت الأسباب إلى خلل فني.

تم التنسيق مع فني الكهرباء المختص الذي باشر الإجراءات الفنية لإعادة تأمين الموقع، وعادت الحالة إلى طبيعتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي كلّفت بانتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق وحجم الخسائر.