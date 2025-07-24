مصابو حادث انهيار مظلة موقف نجع حمادي يغادرون مستشفى قنا العام

قنا- عبدالرحمن القرشي :

كشف مصدر طبي بمستشفى قنا العام، عن تعافي 4 عمال أصيبوا جراء انهيار مظلة موقف نجع حمادي الجديد في مدينة قنا، وتقرر خروجهم من المستشفى بعد تلقي كافة المستلزمات الطبية لحالتهم الصحية.

وكان موقع مشروع موقف سيارات الأجرة نجع حمادي، تحت الإنشاء بمدينة قنا، شهد مساء الأربعاء، حادث سقوط مفاجئ لإحدى المظلات الحديدية "التندات" خلال مرحلة تركيبها، ما أسفر عن إصابة أربعة عمال بإصابات متفرقة، نُقلوا إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بدوره، انتقل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إلى موقع المشروع لمتابعة الموقف ميدانيا، حيث أكد أن الموقف لا يزال في طور التنفيذ، ولم يتم استلامه حتى الآن من الشركة المنفذة، مشيرًا إلى أن الحادث وقع أثناء إحدى مراحل تركيب المظلات، كما أوضح أن الإصابات التي لحقت بالعمال وصفت بالبسيطة.

وفي ضوء ذلك، وجه المحافظ بإغلاق الموقع مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيقات الفنية، وضمان الالتزام بإجراءات السلامة المهنية في الموقع، مع الاستعانة بـ استشاري هندسي متخصص لفحص أسباب الحادث بدقة، والتأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية.