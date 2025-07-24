"داي يوز انتهى بمأساة".. غرق طفل في شاطئ قرية سياحية بالعين السخنة

السويس – حسام الدين أحمد:

تحوّلت فسحة الإجازة إلى مأساة مؤلمة، بعدما لقي طفل مصرعه غرقًا على شاطئ إحدى القرى السياحية بمنطقة العين السخنة جنوب محافظة السويس، صباح اليوم الخميس.

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا يفيد بغرق طفل على أحد شواطئ القرى السياحية الواقعة بمنطقة السادات، وعلى الفور وجّه الدكتور مينا فوزي، مدير المرفق، سيارة إسعاف من أقرب نقطة ارتكاز.

وتبين أن الطفل "محمد عبدالتواب محمد" البالغ من العمر 10 أعوام، جاء برفقة أسرته من محافظة الجيزة لقضاء يوم ترفيهي "داي يوز" على الشاطئ، إلا أن الموج باغته أثناء السباحة وسحبه إلى الداخل، بينما لم يكن أحد من ذويه بجواره.

ورغم محاولة منقذي الشاطئ التدخل، فإن الطفل كان قد ابتلع كمية كبيرة من المياه، ما أدى إلى توقف قلبه. ورجال الإسعاف حاولوا إنعاشه، لكن دون جدوى، ليفارق الحياة بعد أقل من ساعتين من نزوله البحر.

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة مجمع السويس الطبي، فيما حررت نقطة شرطة السادات محضرًا بالواقعة وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية.