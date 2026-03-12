بينها عقار من 7 طوابق.. تنفيذ 11 قرار إزالة لبناء مخالف في الإسكندرية- صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال تطوير مدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنات بحي حي المناخ.

تطوير 4 مبانٍ و45 فصلًا دراسيًا

وشملت أعمال التطوير 4 مبانٍ داخل المدرسة، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 6.5 مليون جنيه، حيث تضمنت الأعمال تطوير 45 فصلًا دراسيًا، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية للمدارس وتحسين البيئة التعليمية للطلاب.

متابعة انتظام الدراسة

وخلال جولته داخل المدرسة، تابع المحافظ سير العملية الدراسية داخل الفصول، واستمع إلى شرح حول مستوى انتظام الدراسة والخدمات التعليمية المقدمة للطالبات.

بيئة تعليمية مناسبة

وأكد محافظ بورسعيد أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطالبات على التحصيل الدراسي وتنمية قدراتهن، بما ينعكس إيجابًا على مستوى العملية التعليمية.

الالتزام بالحضور والانضباط

كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لنسب حضور الطلبة والطالبات طوال العام الدراسي، مؤكدًا أهمية الالتزام بالحضور والانضباط داخل المدارس، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي وتحقيق الاستفادة الكاملة من العملية التعليمية.