تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم، من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة الألعاب المائية داخل المسرح الروماني، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تحرك سريع لقوات الحماية المدنية

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق محدود داخل إحدى تجهيزات الألعاب المائية بالمسرح الروماني، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للتعامل مع النيران.

السيطرة على الحريق قبل امتداده

وتمكنت قوات الإطفاء من محاصرة الحريق وإخماده في وقت قصير، قبل أن يمتد إلى المناطق المجاورة، كما جرى تنفيذ أعمال التبريد اللازمة بموقع الحادث لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

عدم وقوع إصابات

وأكدت المصادر أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بين المواطنين أو العاملين بالمكان، فيما تواصل الجهات المختصة فحص موقع الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته.