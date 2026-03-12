بينها عقار من 7 طوابق.. تنفيذ 11 قرار إزالة لبناء مخالف في الإسكندرية- صور

عقد الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفرعية بالمديرية، لمتابعة التجهيزات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وبحث آليات تطوير العمل الدعوي واكتشاف المواهب بين الأئمة والخطباء.

حضور قيادات الأوقاف في الاجتماع

وشهد الاجتماع حضور الدكتور أحمد الخطيب، مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية، والشيخ أسامة عبد الفتاح محمود، مدير الإدارات، والشيخ رمضان جمعة أحمد، رئيس قسم المساجد، إلى جانب مديري الإدارات الفرعية.

تهيئة الساحات والمساجد لصلاة العيد

وأكد وكيل الوزارة في افتتاح الاجتماع أهمية الاستعداد الجيد لصلاة عيد الفطر من خلال تجهيز الساحات والمساجد الكبرى، وضمان نظافتها وتهيئتها لاستقبال المصلين، مع الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للشعائر بما يعكس الصورة الحضارية لوزارة الأوقاف.

تعزيز الأداء الدعوي والأنشطة الدينية

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة متابعة المساجد ميدانيًا خلال هذه الفترة، والتأكد من جودة الأداء الدعوي والانضباط داخل بيوت الله، إضافة إلى تكثيف البرامج الدعوية والأنشطة الدينية الداعمة للفكر الوسطي وتعزيز القيم الأخلاقية والمجتمعية.

اكتشاف ودعم المواهب الدعوية

وتناول الاجتماع مناقشة ملف اكتشاف المواهب بين الأئمة والخطباء، حيث أكد وكيل الوزارة أهمية دعم الكفاءات المتميزة، والبحث عن أصحاب الأصوات الحسنة والقدرات الخطابية والعلمية، تمهيدًا لصقل مهاراتهم وإشراكهم في الفعاليات الدعوية والثقافية.

برامج تدريبية لتنمية مهارات الأئمة

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الخطيب أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا برفع قدرات الأئمة من خلال برامج تدريبية وملتقيات فكرية وأنشطة ثقافية، تُسهم في إعداد جيل دعوي واعٍ يحمل رسالة الأزهر ووزارة الأوقاف في نشر الفكر المستنير.

أهمية التنسيق بين الإدارات

وأشار الشيخ أسامة عبد الفتاح محمود إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الإدارات الفرعية لتحقيق أفضل أداء دعوي وإداري، مؤكدًا أن نجاح العمل الدعوي يعتمد على روح الفريق والعمل الجماعي.

متابعة الساحات المخصصة لصلاة العيد

كما أكد الشيخ رمضان جمعة أحمد ضرورة المتابعة الدقيقة للمساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد، مع ضمان حسن التنظيم وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين بما يعكس دور المسجد في خدمة المجتمع.

توجيهات ختامية للمتابعة الميدانية

وفي ختام الاجتماع، شدد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط على استمرار المتابعة الميدانية من قبل مديري الإدارات، والعمل بروح المسؤولية بما يحقق رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله ونشر الفكر الوسطي المستنير.