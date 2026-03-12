بالصورـ وكيل أوقاف أسيوط يناقش استعدادات عيد الفطر وخطط تطوير العمل الدعوي

تواصل أحياء الإسكندرية، تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 لإزالة البناء المخالف والتعديات على أراضي أملاك الدولة، فيما من المقرر أن تستمر حتى 27 مارس الجاري.

تنفيذ 11 قرار إزالة بحي المنتزه وشرق

أسفرت الحملات عن تنفيذ قرار إزالة صادر لعقار على مساحة تقارب 500 متر مربع مكون من طابق أرضي و7 طوابق علوية بمنطقة السيوف شماعة بحي المنتزه أول، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

بينما نفذ حي شرق حملة مكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 10 متغيرات مكانية عبارة عن هناجر مخالفة وطابق مخالف بأحد العقارات بإجمالي مساحة 2460 متر مربع بمناطق خورشيد وأبيس ورابعة الناصرية وأرض الجوافة.

منع عودة تعديات البناء المخالف

كان المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وجه أجهزة المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والبدء فورًا في تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28.

وكلف المحافظ جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بالمرور على الأراضي التي جرى تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

إجراءات رادعة ضد المخالفين

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط واشتراطات البناء، وعدم الشروع في أي أعمال دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، تجنبًا للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.