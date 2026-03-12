قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق سيدة وآخر إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل المحامي محمد أبو الدهب داخل مكتبه بحي المنتزه أول، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم.

جثة محامي داخل مكتبه

ترجع وقائع القضية رقم 32072 لسنة 2025 جنايات المنتزه أول عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول بالعثور على جثة محامي داخل مكتبه، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة أن الشقة محل البلاغ عبارة عن شقة سكنية وملحق بها غرفة يستخدمها المجني عليه محمد أبو الدهب محامي، مكتب للمحاماة ويستقبل بها زبائنه، وعثر على جثته بها عدة طعنات متفرقة، واختفاء بعض محتويات الشقة من بينها شاشة تليفزيون ومبلغ مالي.

عمولة بيع شقة 800 ألف جنيه

وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وألقي القبض عليهما، وتبين أن المتهمة الأولى كانت على معرفة بالمجني عليه وعلمت يوم الحادث أنه تحصل على عمولة كبيرة نظير اتمام عقد بيع عقار تقدر بحوالي 800 ألف جنيه.

ووفقًا لأوراق القضية، عقدت المتهمة العزم على التخلص من المجني عليه وسرقة الأموال واستعانت بصديقها المتهم الثاني، لتنفيذ مخططها الإجرامية وذهبت إلى المحامي ليلًا وطلبت منه أن يحرك لها دعوى خلع ضد زوجها المسجون على ذمة إحدى القضايا.

ضربات بآلة حادة أنهت حياة المحامي

وكشفت التحقيقات أن المتهمة استغلت دخول المجني عليه الحمام وعقب خروجه غافلته بالضرب بآلة حادة ما أدى لسقوطه على الأرض ثم سدد له صديقها عدة طعنات بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وسرقوا المنقولات والأموال ولاذوا بالفرار.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.