مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:



لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة، من مصابي حادث تصادم سيارتين ملاكي ودبابة في مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، لتكون الحصيلة النهائية للحادث جثتين و7 مصابين



وجاءت أسماء الضحايا والمصابين والحالة الصحية كالآتي: " مصرع اثنين هما "كرم سيد عبدالله 63 سنة، وأبو الفتوح أحمد مصطفى 70 سنة، كما أصيب 7 آخرين هم جمال أحمد علي 33 سنة، جرح بالجبهة 4سم، أنور أبو الوفا مطاوع 60 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رفاعي أبو الوفا علي أحمد 60 سنة، كدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج.



كما أصيبت صفاء أبو السعود محمود، 45 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، آية أحمد محمد 13 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، سهير جابر مرغني، 45 سنة، جرح قطعى بالأنف، أحمد محمد عبد الموجود، 38 سنة، جرح قطعى بالوجه 10سم اشتباه خلع بالكتف الأيمن، تم نقلهم مستشفى أبوتشت المركزي.



كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من هيئة الإسعاف، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى دبابة بطريق الجربا بمركز أبوتشت.



وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أبوتشت، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.





