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وفاة إسماعيل بدرة رئيس نادي منتخب السويس الأسبق.. موعد الجنازة

03:16 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

المهندس اسماعيل بدرة

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السويس - حسام الدين أحمد

توفي المهندس اسماعيل بدرة الرئيس الأسبق لنادي منتخب السويس، وأحد رموز الرياضة البارزين في المجال الرياضي بالمحافظة، وذلك بعد صراع مع المرض.

وقدم المهندس اسماعيل بدرة، مسيرة حافلة بالعطاء، والجهود المخلصة للنادي بدأت مع تقديم الدعم المادي لمنتخب السويس، قبل انتخابه عضو بمجلس الإدارة، لتستمر خدماته فنيا وماديا حتى تولي رئاسة النادي عدة دورات انتخابية.

وأُعلنت أسرة المهندس اسماعيل تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة العصر من مسجد الغريب بمدينة السويس، وسط الحزن الشديد بين أهالي السويس.

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المهندس اسماعيل بدرة وفاة إسماعيل بدرة رئيس نادي منتخب السويس الأسبق
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