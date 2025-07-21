قتيل ومصابان في مشاجرة مسلحة بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

قُتل شخص وأصيب اثنان آخران، مساء اليوم الإثنين، في اشتباك مسلح بين عائلتين بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

اندلع النزاع بسبب ما وُصف بـ"خلافات جيرة"، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وفرض طوق أمني حول القرية.

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين مقتل شخص بطلق ناري وإصابة اثنين آخرين بجروح متفرقة. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، كما تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين من الطرفين.

تم نقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، فيما عززت مديرية الأمن تواجدها في القرية لمنع تجدد الاشتباكات وضمان استقرار الأوضاع.