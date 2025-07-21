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عطل مفاجئ في خط طوارئ الغاز بالمنيا

08:08 م الإثنين 21 يوليه 2025

الغاز الطبيعي

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المنيا – جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا، مساء اليوم الإثنين، عن تعرض الخط الساخن (129) الخاص بطوارئ شركة الغاز الطبيعي لعطل فني مفاجئ، أدى إلى توقف الخدمة مؤقتًا.

وأوضح بيان صادر عن ديوان عام المحافظة أنه يمكن للمواطنين التواصل وطلب خدمات الطوارئ خلال فترة العطل عبر الرقم البديل التالي: 01001557300، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأكد البيان أن الجهات المختصة تعمل حاليًا على إصلاح العطل الفني، تمهيدًا لإعادة تشغيل الخط الساخن في أقرب وقت ممكن، وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع.

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محافظة المنيا شركة الغاز الطبيعي
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