مقتل ربة منزل خنقًا على يد زوجها في شبين القناطر بالقليوبية

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

كشفت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، ملابسات مقتل ربة منزل بعزبة الشقرى في مدينة شبين القناطر، حيث تبين أن زوجها هو من ارتكب الجريمة، بعدما أقدم على خنقها والتعدي عليها بالضرب، ما أسفر عن وفاتها.

وكان اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه بلاغًا من مفتش صحة المدينة حول وجود شبهة جنائية في وفاة سيدة تُدعى "أم هاشم جمال" تبلغ من العمر 37 عامًا، أثناء الكشف عليها لاستخراج شهادة الوفاة.

بانتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة، تبيّن من الفحص والمعاينة أن الجثة تحمل آثار خنق حول الرقبة، إضافة إلى إصابات واضحة بالصدر، وتم نقلها إلى مستشفى شبين القناطر، ووُضعت تحت تصرف النيابة العامة.

أسفرت التحريات عن أن زوج المجني عليها، المدعو "مجدي ه"، 43 عامًا، ويعمل مزارعًا، هو من ارتكب الجريمة إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، أقدم خلالها على ضربها ثم خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن خلافات أسرية وراء الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني، كما قررت نقل الجثة إلى المشرحة لعرضها على الطب الشرعي تمهيدًا لدفنها عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.