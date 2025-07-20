معبد بتاح بالكرنك.. نظام زيارات خاصة جديد لزيادة الموارد

الأقصر - محمد محروس:

أقر المجلس الأعلى للآثار في مصر نظامًا جديدًا يتيح زيارة "معبد بتاح" بمعابد الكرنك للزيارات الخاصة برسوم مخصصة، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026.

تهدف هذه الخطوة، بحسب مصدر مسؤول بآثار الأقصر، إلى تنظيم الإقبال السياحي المتزايد على المعبد وتحويله إلى مورد مالي إضافي لدعم قطاع الآثار.

ضوابط محددة

يتضمن القرار، الذي اتُخذ في جلسة المجلس بتاريخ 30 يونيو 2025، ضوابط محددة تشمل تحديد مدة الزيارة بساعة واحدة، وبحد أقصى 30 فردًا للوفد الواحد، مع تحصيل رسوم خاصة لهذه الزيارة، بالإضافة إلى تذكرة الدخول الرئيسية لمنطقة الكرنك الأثرية.

استجابة للطلب السياحي

وأشار المصدر، في حديثه لمصراوي، إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابةً لمذكرة قدمتها الإدارة العامة لتنمية الموارد المالية، والتي رصدت طلبًا متزايدًا من سائحين من جنسيات مختلفة على زيارة معبد بتاح بشكل خاص، مما استدعى وضع آلية منظمة للاستفادة من هذا التوجه.

موازنة بين الحماية والإيرادات

وأكد المصدر أن تطبيق هذا النظام يندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى الموازنة بين حماية المواقع الأثرية وصيانتها، وبين استحداث خدمات سياحية نوعية تلبي الرغبات المختلفة للزائرين وتساهم في توفير موارد مالية مستدامة للمجلس الأعلى للآثار.