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مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب سيارة ببني سويف

04:54 م الأحد 20 يوليه 2025

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بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق الجيش في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي، على طريق الجيش بالقرب من نفق سنور، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص مجهول الهوية، وإصابة "هيثم.ف.ص"، 31 عامًا، مقيم محافظة أسيوط، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وكدمة بالصدر.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

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مصرع شاب انقلاب سيارة بني سويف طريق الجيش
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