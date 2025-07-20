مأساة البرادعة.. مصرع مسنّ بعد اعتداء جيرانه عليه في القليوبية

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية البرادعة التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية راح ضحيتها رجل مسن، بعدما اعتدى عليه ثلاثة أشخاص بالضرب إثر خلافات نشبت بينهم بسبب الجيرة والنسب.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بالقرية ووجود مصاب في حالة حرجة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبيّن نشوب مشادة كلامية بين الطرف الأول، ويمثله المواطن "حسين ع. ح"، البالغ من العمر 59 عامًا، مقيم بقرية البرادعة، والطرف الثاني المكوّن من كل من: "أحمد م. ع"، و"بدوي م. ع"، و"محمد ح. س".

تطورت المشادة إلى مشاجرة عنيفة، قام خلالها المتهمون الثلاثة بالتعدي على المجني عليه باستخدام "عصا" خشبية، ووجّهوا له ضربة على الرأس، نُقل على إثرها إلى مستشفى القناطر الخيرية العام لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين، الذين أقرّوا بارتكابهم الواقعة، فيما قررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح جثمان المتوفى لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية.