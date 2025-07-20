البحيرة- أحمد نصرة:

لقيت 3 شقيقات، أكبرهم في عمر الحادية عشرة، مصرعهم غرقًا، داخل حوض مياه بمزرعة بقرية الحمراء بمركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، أثناء قيامهم بالاستحمام هربًا من حرارة الجو.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوصول 3 جثث لأطفال أشقاء إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، إدعاء غرق.

تبين بالفحص أن الضحايا هما: "سندس أحمد عبد المقصود عبد الشافي علاء الدين"، 11 عاما، طالبة، وشقيقتاها "ساندي"، 7 أعوام، تلميذه، و"نورسين"، 3 أعوام، مقيمات ببرج البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

أفاد والدهم أحمد عبد المقصود عبد الشافي، 36 عامًا، عامل، ووالدتهم، 29 سنة، ربة منزل، أن الأطفال الثلاثة غرقوا داخل حوض مياه مساحته 2×3 متر وعمقه نحو مترين، أثناء الاستحمام داخل مزرعة مستأجرة لهم.

أوضح الوالدان، أنهما بمساعدة اثنين من عمال المزرعة تمكنوا من انتشال الجثث ونقلها للمستشفى في محاولة لإنقاذهم، إلا أنه تبين وفاتهم، مؤكدين عدم وجود شبهة جنائية أو اتهام أحد بالتسبب في الوفاة.

أفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق، ولا توجد إصابات ظاهرية أو شبهة جنائية.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.