القاتل الصامت.. تسرب غاز يُنهي حياة شخصين داخل شقة بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

05:59 م 26/03/2026

تسريب غاز - تعبيرية

لقي شخصان مصرعهما، إثر تعرضهما للاختناق نتيجة تسرب غاز داخل شقة سكنية بمنطقة حجر النواتية، التابعة لحي شرق الإسكندرية.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بانبعاث رائحة غاز، ووجود حالتي وفاة داخل شقة بشارع السلام المتفرع من شارع النصر، بمنطقة حجر النواتية، بدائرة قسم شرطة الرمل ثان.

المعاينة

انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فتح الشقة بمعرفة الجهات المختصة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع مساء أمس الأربعاء، نتيجة تسرب مفاجئ للغاز داخل الشقة، ما أدى إلى استنشاق الضحيتين كميات كبيرة من الغاز، ووفاتهما في الحال اختناقًا.

الإجراءات القانونية

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما جرى نقل الجثامين إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف جهات التحقيق، للوقوف على أسباب الوفاة وملابسات الحادث.

