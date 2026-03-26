كأس رابطة الأندية

الجونة

17:00

المصري

كأس رابطة الأندية

زد

20:00

المقاولون العرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

19:00

رومانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

21:45

إيرلندا الشمالية

دوري القسم الثاني-أ

لافيينا أف سي

15:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

مسار

15:30

بلدية المحلة

شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

كتب : هند عواد

02:42 م 26/03/2026

محمد عبد المنعم يعود للملاعب

يفتح مجلس إدارة النادي الأهلي، الباب لعودة اللاعبين الراحلين، خلال الانتقالات المقبلة، على رأسهم محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي.

الأهلي يفكر في لاعبيه السابقين

قال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "إدارة الأهلي ستفتح الباب أمام فكرة عودة بعض اللاعبين الذين رحلوا العام الماضي، أولهم محمد عبد المنعم، بشرط أن يكون لديه الرغبة في العودة، فالإدارة منفتحة جدا على عودته".

وأضاف: "أيضا إدارة النادي منفتحه على عودة رامي ربيعة لاعب العين الإماراتي وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، وحمدي لاعب محترف جدا ويعلم أن وقته في الكرة عامين أو 3 أعوام، وفي انتظار الحسم من مدرب الفريق ييس توروب لعودته".

واختتم شوبير: "عودة أكرم توفيق لاعب الشمال القطري واردة أيضا، وإذا كانت هناك حاجة فنية لعودتهم سيتم التفاوض معهم، والأقرب حاليا أكرم توفيق، لأنه لا يشارك بشكل أساسي مع ناديه القطري".

جدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي اتخذ عدة قرارات، وهي: توجيه الشكر للجنة التخطيط، توجيه الشكر لإدارة الاسكاوتنج، توجيه الشكر لإدارة التعاقدات.

محمد عبد المنعم الأهلي نيس شوبير

"برسائل غير مباشرة".. وزير الخارجية يكشف كيف تتحرك مصر لوقف حرب أمريكا
يقترب من 53 جنيها.. سعر الدولار اليوم يقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات
عمرو دياب وعمر فتحي غنوا من ألحانه.. معلومات عن الملحن الراحل وفا حسين
تصل القاهرة.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد مع نشاط
احمي صدرك.. كيف تتجنب نزلات البرد خلال الأمطار؟
