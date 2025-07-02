استرداد 79 فدانا من أراضي أملاك الدولة في الأقصر

الأقصر-محمد محروس:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر برئاسة العميد أحمد الهواري رئيس المركز، بحملة مكبرة شملت استرداد عدد 14 ملف تقنين من الملفات الغير صالح والغير مستوفي وذلك بقرى السلام والرياينة والرزيقات والمحاميد بإجمالي مساحة 79 فدان تقريبا ( 331,800 متر مربع ) بقيادة المهندس محمد إبراهيم نائب رئيس المركز ، وبالاشتراك مع رؤساء القرى ومدير إدارة المتابعة بالمركز.

وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت وبقوة تأمين من العميد أحمد صبحي مأمور مركز شرطة أرمنت، وتم عمل محضر التنفيذ وجارى تسليم الكروت الذهبية لمنظومة التقنين بالمحافظة.