سقوط عمود كهرباء في دمنهور يُصيب مسنًا وسيدة -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

أُصيب مسن وسيدة، اليوم السبت، إثر سقوط عمود كهرباء عليهما أثناء مرورهما بشارع أحمد عرابي التابعة لمدينة دمنهور محافظة البحيرة.

تلقى قسم شرطة دمنهور إخطارًا بسقوط عمود كهرباء على مارة ووقوع مصابين، إثر ذلك انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية، بمشاركة قيادات من الوحدة المحلية وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة سقوط عمود كهرباء، مما أسفر عن إصابة كل من: سناء جميل حامد، 40 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميل حامد الصعيدي، 80 عامًا، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس طوله 6 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج، ويقيمان بقرية قراقص التابعة لمركز دمنهور.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على أسباب الحادث وملابساته.