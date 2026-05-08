إعلان

تحويلات مرورية وغلق مؤقت.. متى يتم فتح كوبري قصر النيل؟

كتب : محمد نصار

07:50 ص 08/05/2026

كوبري قصر النيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل محافظة القاهرة تنفيذ أعمال غلق كوبري قصر النيل لإصلاح فواصل الكوبري، وذلك حتى الساعة 12 ظهر اليوم الجمعة.

ومن المقرر إعادة فتح الكوبري أمام حركة السيارات بشكل كامل، اعتبارًا من ظهر اليوم، في إطار الحرص على تسيير الحركة المرورية.

واستهدفت هذه الإجراءات الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وضمان انسيابية حركة السيارات بمحيط منطقة العمل.

تحويلات مرورية

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات المتوقعة وتسيير الحركة، وبدأت فترة الغلق من الساعة السادسة مساء أمس الخميس، لتمكين الشركات المنفذة من إنهاء أعمال الإصلاحات المقررة.

خريطة المسارات المرورية الجديدة

شملت التحويلات المرورية غلق مدخل كوبري قصر النيل من اتجاه ميدان الجزيرة، مع توجيه المركبات إجباريًا نحو شارع الجزيرة.

كما وفّرت الإدارة ممرات بديلة تبدأ من مطلع كوبري أكتوبر وصولًا إلى مناطق وسط المدينة، ونُشرت العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية اللازمة لتنبيه قائدي السيارات بالمسارات البديلة.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوبري قصر النيل محافظة القاهرة تحويلات مرورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف أثرت نتائج مباريات أمس بالدوري المصري على موقف الإسماعيلي في جدول الترتيب؟
رياضة محلية

كيف أثرت نتائج مباريات أمس بالدوري المصري على موقف الإسماعيلي في جدول الترتيب؟
بعد وفاة والد محمد شحاتة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الزمالك
رياضة محلية

بعد وفاة والد محمد شحاتة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الزمالك
طقس متقلب حتى الأربعاء.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة وتحذر من الشبورة
أخبار مصر

طقس متقلب حتى الأربعاء.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة وتحذر من الشبورة
تأهب بإسرائيل تحسبا لانتقام حزب الله.. ومراقبة لتصعيد هرمز
شئون عربية و دولية

تأهب بإسرائيل تحسبا لانتقام حزب الله.. ومراقبة لتصعيد هرمز
بعد تجديد اعتماده بالقائمة الخضراء.. ماذا نعرف عن وادي الحيتان؟ وما أبرز
أخبار مصر

بعد تجديد اعتماده بالقائمة الخضراء.. ماذا نعرف عن وادي الحيتان؟ وما أبرز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل المواجهة في مضيق هرمز.. هل عادت حرب إيران؟
حرب إيران.. طهران تتهم واشنطن بانتهاك وقف النار وتعلن استهداف بوارج أمريكية