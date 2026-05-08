تواصل محافظة القاهرة تنفيذ أعمال غلق كوبري قصر النيل لإصلاح فواصل الكوبري، وذلك حتى الساعة 12 ظهر اليوم الجمعة.

ومن المقرر إعادة فتح الكوبري أمام حركة السيارات بشكل كامل، اعتبارًا من ظهر اليوم، في إطار الحرص على تسيير الحركة المرورية.

واستهدفت هذه الإجراءات الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وضمان انسيابية حركة السيارات بمحيط منطقة العمل.

تحويلات مرورية

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات المتوقعة وتسيير الحركة، وبدأت فترة الغلق من الساعة السادسة مساء أمس الخميس، لتمكين الشركات المنفذة من إنهاء أعمال الإصلاحات المقررة.

خريطة المسارات المرورية الجديدة

شملت التحويلات المرورية غلق مدخل كوبري قصر النيل من اتجاه ميدان الجزيرة، مع توجيه المركبات إجباريًا نحو شارع الجزيرة.

كما وفّرت الإدارة ممرات بديلة تبدأ من مطلع كوبري أكتوبر وصولًا إلى مناطق وسط المدينة، ونُشرت العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية اللازمة لتنبيه قائدي السيارات بالمسارات البديلة.



