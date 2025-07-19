7 مرشحين بانتخابات الشيوخ بالفيوم.. وتنازل اثنين عن السباق

الفيوم - حسين فتحي:

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الفيوم، برئاسة المستشار إيهاب همت، رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، عن قبول أوراق 7 مرشحين لخوض السباق الانتخابي على المقاعد الفردية بالمحافظة، بعد تنازل مرشحين اثنين عن الاستمرار في المنافسة.

وقال أمجد طلعت يوسف، أمين اللجنة: "إن القائمة النهائية للمرشحين ضمت 6 رجال وسيدة واحدة، يمثلون أحزابًا مختلفة، إلى جانب مرشحين مستقلين".

وضمت الأسماء المقبولة كلًا من:

المهندس عمرو محمد نبيل أبو السعود (عمرو أبو السعود) – مرشح حزب مستقبل وطن



حاتم علوى السيد إدريس المليجي (حاتم المليجي) – مرشح حزب مستقبل وطن



وليد أحمد عبد الرحمن أبو بكر (وليد هويدي) – مرشح حزب الشعب الجمهوري



عصام محمد حسن عبد الغني (عصام الرتمي) – مرشح حزب الجبهة الوطنية



صلاح محمد إبراهيم عبد الله (صلاح السكري) – مستقل



دعاء عادل أحمد (الدكتورة دعاء) – مستقلة



حمادة محمد سليمان (حمادة سليمان عودة) – مرشح حزب النور



وأكدت اللجنة أن الجدول الزمني للانتخابات يسير وفق الخطة المقررة، وأنه جرى الانتهاء من مراجعة وفحص أوراق المرشحين كافة؛ تمهيدًا للإعلان الرسمي للقوائم النهائية بعد فحص الطعون إن وُجدت.

