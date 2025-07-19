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7 مرشحين بانتخابات الشيوخ بالفيوم.. وتنازل اثنين عن السباق

02:17 م السبت 19 يوليو 2025

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الفيوم - حسين فتحي:

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الفيوم، برئاسة المستشار إيهاب همت، رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، عن قبول أوراق 7 مرشحين لخوض السباق الانتخابي على المقاعد الفردية بالمحافظة، بعد تنازل مرشحين اثنين عن الاستمرار في المنافسة.

وقال أمجد طلعت يوسف، أمين اللجنة: "إن القائمة النهائية للمرشحين ضمت 6 رجال وسيدة واحدة، يمثلون أحزابًا مختلفة، إلى جانب مرشحين مستقلين".

وضمت الأسماء المقبولة كلًا من:

المهندس عمرو محمد نبيل أبو السعود (عمرو أبو السعود) – مرشح حزب مستقبل وطن
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حاتم علوى السيد إدريس المليجي (حاتم المليجي) – مرشح حزب مستقبل وطن
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وليد أحمد عبد الرحمن أبو بكر (وليد هويدي) – مرشح حزب الشعب الجمهوري
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عصام محمد حسن عبد الغني (عصام الرتمي) – مرشح حزب الجبهة الوطنية
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صلاح محمد إبراهيم عبد الله (صلاح السكري) – مستقل
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دعاء عادل أحمد (الدكتورة دعاء) – مستقلة
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حمادة محمد سليمان (حمادة سليمان عودة) – مرشح حزب النور
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وأكدت اللجنة أن الجدول الزمني للانتخابات يسير وفق الخطة المقررة، وأنه جرى الانتهاء من مراجعة وفحص أوراق المرشحين كافة؛ تمهيدًا للإعلان الرسمي للقوائم النهائية بعد فحص الطعون إن وُجدت.
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