عبور عملاقة الحاويات "ZEPHYR" في رحلتها من سنغافورة إلى الإسكندرية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت حركة الملاحة في قناة السويس اليوم عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM ZEPHYR، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد، وذلك خلال رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى ميناء الإسكندرية.

ويأتي عبور السفينة، التي ترفع علم مالطا، ضمن نتائج الحوافز التسويقية المرنة التي انتهجتها هيئة قناة السويس مؤخرًا، حيث تُعد هذه الرحلة العاشرة لسفن الحاويات التي تعبر القناة بعد تفعيل المنشور رقم (3/2025)، والذي يمنح تخفيضًا بنسبة 15% لسفن الحاويات ذات الحمولة الصافية التي تتجاوز 130 ألف طن، سواء كانت محملة أو فارغة، لمدة ثلاثة أشهر من بدء تطبيق المنشور.

وتصدرت CMA CGM ZEPHYR حركة الملاحة من اتجاه الجنوب، ويبلغ طولها 366 مترًا، وعرضها 51 مترًا، وغاطسها 53 قدمًا، وتبلغ حمولتها الإجمالية 164 ألف طن، وتحمل على متنها 11,800 حاوية مكافئة.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تواصل تقديم خدماتها الملاحية بكفاءة عالية، رغم التوترات الإقليمية في البحر الأحمر، وذلك من خلال سياسات مرنة تسويقيًا وتسعيريًا، إلى جانب تقديم خدمات بحرية ولوجستية جديدة تلائم ظروف الملاحة الحالية.

وأوضح الفريق ربيع أن الحوافز المطبقة نجحت في استعادة 6 رحلات تابعة للخط الملاحي "CMA CGM"، و4 رحلات تابعة للخط الملاحي "MSC"، وهو ما يعكس ثقة الشركات الملاحية العالمية في القناة واستعدادها لاستئناف العبور المنتظم فور استقرار الأوضاع في المنطقة.





