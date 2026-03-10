أعلنت موسكو، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم لنظيره الأمريكي دونالد ترامب مقترحات لحل أزمة إيران.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، إن موسكو "ستتابع كيف تسير عملية التوصل إلى اتفاق".

وقال بيسكوف إن الكرملين لن يكشف تفاصيل مقترحات بوتين حول إيران.

لكن المتحدث أكد أن محادثة بوتين وترامب بشأن الوضع حول إيران لا تشير حتى الآن إلى أن الرئيس الروسي أصبح وسيطا في مساعي التسوية.

وقال: "ستسر روسيا المساعدة في تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، وهي مستعدة لذلك، لكن من الضروري التنسيق مع العديد من الأطراف في هذا الشأن".

وأضاف بيسكوف أن "بوتين وترامب لم يناقشا بالتفصيل رفع القيود المفروضة على صادرات النفط الروسية خلال محادثتهما الأخيرة، غير أن العواقب السلبية لهذه القيود معروفة للجميع".

كما رفض التعليق على تقارير بخصوص تسريب معلومات استخباراتية إلى إيران، في ظل الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في ‌مؤتمر صحفي، الإثنين: "أجريت اتصالا هاتفيا جيدا للغاية مع بوتين"، مضيفا أن الرئيس الروسي أراد ‌أن يمد يد العون بشأن ‌إيران.