إعلان

هل أصبح بوتين وسيطًا لحل الأزمة بين إيران وأمريكا؟.. الكرملين يكشف

كتب : وكالات

02:26 م 10/03/2026

حرب إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت موسكو، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم لنظيره الأمريكي دونالد ترامب مقترحات لحل أزمة إيران.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، إن موسكو "ستتابع كيف تسير عملية التوصل إلى اتفاق".

وقال بيسكوف إن الكرملين لن يكشف تفاصيل مقترحات بوتين حول إيران.

لكن المتحدث أكد أن محادثة بوتين وترامب بشأن الوضع حول إيران لا تشير حتى الآن إلى أن الرئيس الروسي أصبح وسيطا في مساعي التسوية.

وقال: "ستسر روسيا المساعدة في تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، وهي مستعدة لذلك، لكن من الضروري التنسيق مع العديد من الأطراف في هذا الشأن".

وأضاف بيسكوف أن "بوتين وترامب لم يناقشا بالتفصيل رفع القيود المفروضة على صادرات النفط الروسية خلال محادثتهما الأخيرة، غير أن العواقب السلبية لهذه القيود معروفة للجميع".

كما رفض التعليق على تقارير بخصوص تسريب معلومات استخباراتية إلى إيران، في ظل الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في ‌مؤتمر صحفي، الإثنين: "أجريت اتصالا هاتفيا جيدا للغاية مع بوتين"، مضيفا أن الرئيس الروسي أراد ‌أن يمد يد العون بشأن ‌إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا إسرائيل الهجمات على إيران هجمات على الخليج مفاوضات إيران وأمريكا روسيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال
حوادث وقضايا

حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال

زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
أخبار المحافظات

زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
رياضة محلية

نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
ترامب لشبكة فوكس نيوز: من الممكن أن أجري محادثات مع إيران
شئون عربية و دولية

ترامب لشبكة فوكس نيوز: من الممكن أن أجري محادثات مع إيران
زاد بين 209% و783%.. رحلة رفع البنزين بأنواعه في 10 سنوات
اقتصاد

زاد بين 209% و783%.. رحلة رفع البنزين بأنواعه في 10 سنوات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين