رويترز: سماع دوي انفجار بالقرب من ناقلة بضائع شمال أبوظبي

كتب : وكالات

02:24 م 10/03/2026

دوي انفجارات

قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) إنها تلقت تقريرًا عن حادث بحري على بعد نحو 36 ميلاً بحريًا (67 كم) شمال أبوظبي، وفقًا لما وكالة الأنباء العالمية رويترز.

ووفقًا لمراقب الأمن البحري، أفاد قبطان إحدى السفن بأنه سمع دويًا شديدًا ورأى ارتطامًا أو تموجًا بالقرب من ناقلة بضائع تعمل في المنطقة.

وتابعت هيئة التجارة البحرية البريطانية، أنه لم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية حول سبب الحادث أو حجم الأضرار المحتملة.

إيران وأمريكا إسرائيل الهجمات على إيران هجمات على الخليج هيئة التجارة البحرية البريطانية

