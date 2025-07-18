حسام حسن وزوجته في زيارة لمرضى مستشفى العجمي بالإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أجرى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، وزوجته دانا آدم، اليوم الجمعة، زيارة إلى مستشفى العجمي النموذجي غرب الإسكندرية، حيث التقيا عدداً من المرضى وتفقدا بعض أقسام المستشفى ضمن جولة تهدف إلى دعم المنظومة الصحية الحكومية والتفاعل الإيجابي مع المواطنين.



وكان في استقبالهما الدكتور صلاح الحصاوي، مدير المستشفى، والدكتور باسم السيد، نائب المدير، حيث اصطحبا المدير الفني وزوجته في جولة شملت الجناح الملكي ومدرسة التمريض وقسم الأشعة والقسطرة القلبية وعيادة الأسنان، إلى جانب غرف المرضى والطوارئ.



وخلال الزيارة، أشاد الكابتن حسام حسن بالمستوى المتميز للخدمة الطبية داخل المستشفى، معتبرًا أن ما شاهده يُعد نموذجًا مشرفًا للرعاية الصحية الحكومية، التي تُقدم من خلال نفقة الدولة والتأمين الصحي بشكل متكافئ مع المواطنين المتيسرين.



وأكد حسن أن تطور الأداء داخل منشآت مثل مستشفى العجمي يعكس تحسنًا كبيرًا في مستوى الخدمات الصحية، معربا عن تمنياته بإنشاء مزيد من المستشفيات الحكومية بهذا النموذج الذي يجمع بين الكفاءة والعناية الإنسانية.



وقدّم المدير الفني لمنتخب مصر درع تكريم إلى مدير المستشفى الدكتور صلاح الحصاوي، عرفانًا بما تبذله المستشفى من جهود لإدارة المنشأة الصحية وتقديم خدمات عالية الجودة.



من جانبه، ثمّن مدير المستشفى الدكتور صلاح الحصاوي زيارة حسام حسن وزوجته، مشيرًا إلى أثرها النفسي الإيجابي على المرضى الذين عبّروا عن سعادتهم برؤيته والتقاط الصور معه، كما تمنوا له النجاح مع المنتخب الوطني وتحقيق إنجازات تُسعد الجماهير.







