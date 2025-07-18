أم وأطفالها في العراء.. انهيار منزل يشرّد أسرة كاملة بالأقصر (صور)

الأقصر - محمد محروس:

تحوّلت حياة أرملة وأطفالها الأربعة إلى مأساة في لحظة، بعدما انهار منزلهم المبني من الطوب اللبن بقرية الدبابية التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، دون وقوع إصابات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالأقصر إخطارًا يفيد بانهيار مفاجئ لمنزل مكوّن من طابق واحد ومبني بالطوب اللبن، بينما كانت تقيم فيه السيدة نجاح محمد الجليل وأبناؤها الأربعة. ورغم وجودهم بالمنزل وقت الحادث، أنقذت العناية الإلهية أفراد الأسرة من الموت.

وقالت السيدة في تصريحاتها، إنها أصبحت بلا مأوى هي وأطفالها بعد أن تهدم المسكن الوحيد الذي يأويهم، مطالبة المسؤولين بالتدخل العاجل لإيجاد حل يأمن مستقبل أطفالها ويوفر لهم سكنًا بديلًا.

وأكدت مصادر محلية أن الجهات التنفيذية تحركت لمعاينة المنزل المنهار، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما ناشد الأهالي المسؤولين بسرعة التدخل لدعم الأسرة وتوفير سكن آمن لها.

وتسلط الواقعة الضوء على معاناة العديد من الأسر الفقيرة التي تعيش في منازل متهالكة دون أدنى درجات الأمان، ما يستدعي تحركًا رسميًا لتوفير الحماية الاجتماعية والسكن الكريم للأكثر احتياجًا.