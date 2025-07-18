عروس المتوسط تستقبل الآلاف.. إشغالات مرتفعة على شواطئ الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت شواطئ الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا من المصطافين مع بداية عطلة نهاية الأسبوع، حيث تجاوزت نسب الإشغال 80% في عدة مواقع، في ظل طقس معتدل وارتفاع نسبي في درجات الحرارة، التي بلغت 31 درجة مئوية.

سجلت شواطئ القطاع الشرقي نسب إشغال تراوحت بين 80% و90%، وتصدر شاطئ إسكندر بسيدي بشر القائمة بنسبة إقبال بلغت 100% خلال الساعات الصباحية، وذلك وفقًا لبيانات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

ارتفعت نسب الإشغال تدريجيًا على شواطئ العجمي في غرب المدينة، حيث بلغت الإشغالات على شواطئ البيطاش وشهر العسل 80%، وسط توقعات بازدياد الأعداد خلال الساعات المقبلة مع اعتدال أشعة الشمس.

ورفعت الإدارة الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، بما يعني أن البحر آمن للنزول، وسط استقرار وهدوء نسبي للأمواج.

كما رفعت شواطئ غرب المدينة الرايات الصفراء، دلالة على السماح بالنزول للبحر مع اتخاذ الحذر واتباع تعليمات المنقذين حفاظًا على سلامة الرواد.

وارتفعت نسب الإقبال بسبب توافد رحلات اليوم الواحد من محافظات الدلتا والصعيد، حيث تستقطب شواطئ الإسكندرية آلاف الأسر الباحثة عن الترفيه والراحة، خاصة في ظل الأسعار المتفاوتة التي تناسب مختلف شرائح المواطنين.

وتواصل أجهزة المحافظة متابعة الالتزام بأسعار الدخول والخدمات، ونظافة الشواطئ، وتوافر أدوات الإنقاذ، ضمن خطة المحافظة لتعزيز السياحة الشاطئية وتقديم تجربة آمنة ومريحة للمصطافين.